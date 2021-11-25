Астрахань, 25 ноября 2021, 12:27 — REGNUM В Астраханской области 25 ноября подтверждено 255 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
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Всего в регионе было зарегистрировано 72 тыс. 988 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1233 человека.
За весь период 2163 человека скончались. Коэффициент распространения инфекции составил 1,00.