Москва, , 15:16 — REGNUM Было бы безумием не рассматривать законопроекты о QR-кодах, когда появился новый штамм коронавируса «Омикрон», считает глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Владимир Васильев Kremlin.ru

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«Мы договорились, что закон будут рассматривать все фракции в ближайшее время. Наша фракция будет рассматривать, будем принимать меры. Было бы безумством не принять меры, когда закрывают не только Южно-Африканскую Республику, но и всю Африку, и другие государства. Это вопрос жизни и смерти», — отметил Васильев ходе посещения детской больницы в Твери.

Кроме вакцинации, другого пути борьбы с распространением коронавирусной инфекции не существует, подчеркнул Васильев.

«Я сам вакцинировался и ревакцинировался. Как показывает весь мировой опыт, другого пути борьбы с эпидемией нет. Мы очень надеемся на здравомыслие людей, но при этом будем последовательно принимать решения по ограничению распространения эпидемии», цитирует пресс-служба фракции «Единая Россия» Васильева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет правительственный законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах вызвал существенный общественный резонанс.