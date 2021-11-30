Псков, , 17:26 — REGNUM В Псковской области за прошедшие сутки выявили мене 200 новых случаев заражения коронавирусом — 198 случаев, что на четыре меньше, чем днем ранее. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

В маске Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Как отметил губернатор региона Михаил Ведерников, Псковская область спустилась на 12-е место в ковидной статистике по регионам РФ.

«Вместе с тем реанимационные койки по-прежнему полностью заняты, — сообщил глава области. — Пожалуйста, прививайтесь, чтобы защитить себя от тяжелых форм COVID-19».

Отметим, с начала пандемии в Псковской области лабораторным путем было подтверждено 66 175случаев заражения. Из заболевших выздоровело 57 269 человек, в том числе 265 пациентов были выписаны за минувший день. Умер 1081 человек, за прошедший день в регионе зарегистрировано восемь летальных исходов, что на четыре больше, чем за день до этого.

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