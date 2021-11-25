Абакан, , 09:34 — REGNUM В Хакасии умерли ещё 13 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в региональном правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами COVID-19 стали восемь женщин в возрасте от 63 до 85 лет и пятеро мужчин (от 46 до 79 лет).

С 1 января 2021 года в Хакасии скончались 1 207 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 173 носителя коронавируса.

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