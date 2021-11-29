Москва, , 14:50 — REGNUM Резкое снижение заболеваемости в Японии может быть связано с достижением высокого коллективного иммунитета. Об этом 29 ноября заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Японии ситуация с исчезновением коронавируса — на фоне очень эффективной программы вакцинации. На 125 млн человек, проживающих в Японии, практически 200 млн доз применённой вакцины. Во-вторых, это довольно-таки высокая волна, вызванная вариантом «Дельта». Фактически, это некое достижение естественного коллективного иммунитета, которое привело к тому, что «Дельта» не смог эффективно распространяться», — заявил Гущин.

Ранее профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ выдвинул гипотезу о том, что в Японии, вероятно «самоликвидировался» вариант «Дельта» коронавируса. Если летом в стране ежесуточно заболевали по 26 тыс. японцев, то сейчас — около 200 человек.