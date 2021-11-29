Курск, , 15:00 — REGNUM В Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 580 тыс. 940 человек. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные 29 ноября предоставила пресс-служба областной администрации.

Вакцина от COVID-19 Minzdrav.gov.ru

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Привились вторым компонентом и полностью завершили вакцинацию 526 тыс. 913 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 76 тыс. 197 носителей коронавируса. Скончались, по официальным данным, 1787 человек. Региональный штаб сообщает о 1805 скончавшихся.