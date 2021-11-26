Москва, , 14:22 — REGNUM QR-коды, вводимые в связи с пандемией коронавируса, нарушат права целого ряда категорий граждан. Об этом 26 ноября заявила член комиссии ОП РФ по доступной среде Ксения Алфёрова на слушаниях в ОП, посвященных законопроектам о введении QR-кодов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Эти законы просто напрочь вычёркивают ту категорию граждан, интересы которых представляю я. Эти люди могут быть с синдромом дауна, с аутизмом, они многие работают, трудоустроены, они самостоятельно передвигаются по городу. Но в силу их особенностей некоторых они не пользуются, предположим, гаджетами, и никогда не смогут ими пользоваться», — заявила Алфёрова.

«Я уже не говорю про бабушек. Я была недавно — бабушка пыталась купить продукты, не понимала, что от неё требуют, она с допотопным телефоном не смогла купить хлеб, развернулась и ушла со слезами на глазах», — указала она.