Москва, , 15:18 — REGNUM Говорить что-либо конкретное об эпидемической опасности нового варианта коронавируса можно будет только после проведения исследований. Об этом 29 ноября заявил заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН Константин Чернов на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Для этого надо провести исследование. Для этого надо получить этот штамм, для этого нужны животные, как минимум, заражённые этим штаммом, чтобы посмотреть, как формируется иммунитет, вернее, взять вакцинированных животных и попробовать заразить этим штаммом. И посмотреть, как этот иммунитет сформировавшийся, он достаточен или недостаточен и насколько он будет эффективен», — заявил Чернов.

«Сейчас, к сожалению, у науки предсказательная сила не доходит до таких высот», — указал он.

На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.