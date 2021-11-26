26 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили перенос введения QR-кодов для доступа в рестораны и торговые центры в Санкт-Петербурге на 27 декабря.

Артур Савин, , 14:59 — REGNUM Решение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова подписать постановление, согласно которому введение QR-кодов для доступа в рестораны и торговые центры на территории города переносится с 1 декабря на 27 декабря 2021 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 26 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

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"С ума сошли совсем? Ещё не хватало, чтобы под Новый год какие-то ограничения вводили. Совсем крышу снесло у привитых чинушей, если они вообще привитые», — отмечает Ксюша Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что власти собираются испортить гражданам России их любимый праздник, запрещая посещать торговые центры, кафе и рестораны без QR-кода.

«Всё идёт к тому, что без QR-кодов людям запретят выходить из дома. А тем, у кого они есть, будут приказывать, в какие ходить магазины и в каких кафе им кушать. Налицо подавление воли населения, репрессии и нарушение базовых прав человека. Про Конституцию РФ я вообще молчу. Её нарушили уже столько раз за последнее время, что уже начинаешь сомневаться в её существовании», — пишет Александр Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что власти пытаются не замечать сильное отторжение, которое в обществе вызывают QR-коды.

«Какие QR-коды? Вы там с ума сошли в конец? По всей стране сплошные протесты из-за этой сегрегации, а эти тупого включили и продолжают кодировать людей», — указывает Роман Г.

Проверка QR-кода Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Часть людей считает, что если руководство страны не откажется от своей непопулярной политики, то граждане России могут начать оказывать серьёзное сопротивление попыткам властей ими манипулировать.

«Власти слишком много на себя взяли, слишком палку перегнули. Если не опомнятся, то беды не миновать. У людей скоро терпение лопнет», — предупреждает Виктор П.

Ряд пользователей указывает на то, что у российских властей просто больше нет никаких иных инструментов, чтобы бороться с распространением новой коронавирусной инфекции.

«А что делать? QR-коды нужны, потому что никто никакой альтернативы не предлагает. Власти должны действовать ещё более жёстко, потому что антипрививочники считают, что им закон не писан. Надо их всех наказывать!» — написал Андрей О.

Нашлись и те, кто убежден, что народные волнения из-за действий властей в России станут подарком для ненавистников нашей страны.

«Я так понял, слугам народа наплевать на мнение народа? Альтернативному мнению отныне дан бой, всем затыкают рот. Ну, смотрите, не далёк тот день, когда народ окончательно отвалится от власти. В этой ситуации будет плохо всем, но зато враги будут плясать от радости», — предполагает Валерия Г.

Протест Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Чем больше чиновники доставляют народу неудобств, тем народ сильнее зол на эту власть. Данный фактор не может не быть использован врагами России для расшатывания ситуации. Получается, что чиновники играют на руку нашим противникам», — считает Туманный А.

Напомним, 25 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому введение QR-кодов для доступа в рестораны и торговые центры на территории города переносится с 1 декабря на 27 декабря 2021 года.