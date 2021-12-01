Ростов-на-Дону, , 13:51 — REGNUM В Ростовской области за сутки участие в прививочной кампании от COVID-19 завершили 10 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 декабря.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время первым компонентом препарата привиты 1 млн 845,48 тыс. человек (+ 4209 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 805,3 тыс. человек (+ 10 186 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области от пожилых людей и беременных женщин могут начать требовать письменный отказ от вакцинации. Процент вакцинации среди этих категорий населения пока достаточно низкий. Письменным же отказом человек возьмёт на себя ответственность за игнорирование прививочной кампании.

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