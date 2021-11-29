Москва, , 13:49 — REGNUM Вакцинация и ревакцинация остаются актуальными в свете появления нового варианта коронавируса «Омикрон». Об этом 29 ноября заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы сейчас можем рекомендовать всем тем, кто не вакцинировался, вакцинироваться. Тем, кому подошло время ревакцинироваться — ревакцинироваться», — заявил Гущин.

«По опыту накопленных данных научных сегодня, мы понимаем, что напряжённый иммунитет обладает существенно кросс-специфичной активностью — по сути, у людей, которые ранее вакцинировались и ревакцинировались, или переболели, а потом вакцинировались… если они имеют напряжённый иммунитет, недавно его получили, то такие люди существенно лучше нейтрализуют вариант в том числе с дополнительными мутациями», — указал он.

На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.