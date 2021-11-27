Абакан, , 09:54 — REGNUM В Хакасии за сутки выявили 172 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе с начала года достигло 31 714. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане (67 человек), Саяногорске (22), Черногорске (17) и Усть-Абаканском районе (17).

В стационарах проходят лечение 1120 (-66) пациентов с COVID-19. Из этого числа 14 — подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 4549 (-65) пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 4062 (+48) человека, которые имели контакты с больными.

Умерли в регионе за сутки 11 пациентов с коронавирусом — женщины в возрасте 71 года, 63, 64, 68, 73, 79, 82, 85 лет и мужчины в возрасте 68, 68 и 82 лет. Число летальных исходов с начала года достигло 1230.

За последние сутки в регионе завершили курс лечения и выздоровели 484 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хакасии врачи Центрального военного округа, помогающие медикам республики в лечении больных с коронавирусом, выписали более 200 пациентов, излечившихся от COVID-19.

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