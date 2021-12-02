Кызыл, , 08:32 — REGNUM В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 15 960. За минувшие сутки выявлено 53 новых носителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле — диагноз подтвердился у 27 жителей. Новые случаи инфицирования также зарегистрированы в Кызылском, Чаа-Хольском, Эрзинском и других районах.

«Из 53 заболевших мужчин — 21, женщин — 32. По возрасту: детей до 17 лет — 12, от 18 до 49 лет — 28, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 42», — отметили в минздраве.

К 2 декабря в ковидных стационарах Кызыла лечатся 323 пациента, в том числе 31 ребёнок и 11 беременных женщин. Состояние 69 человек оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда составила 63,3%. Амбулаторное лечение проходит ещё 141 носитель, в том числе 48 детей и восемь пожилых граждан.