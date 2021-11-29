Москва, , 10:02 — REGNUM Принимать дополнительные законы о штрафах за невыполнение норм о QR-кодах не потребуется, заявил член Совфеда Андрей Клишас.

Андрей Клишас Council.gov.ru

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«Нет, уже есть все», — сказал Клишас, отвечая на вопрос РИА Новости, планируется ли внесение дополнительных норм об ответственности за невыполнение этих законов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах вызвал широкий общественный резонанс. Первое чтение законопроектов может пройти в Госдуме 16 декабря, а вот принимать законы в целом в 2021 году парламентарии могут не торопиться — нормы вступают в силу с 1 февраля, время для проработки инициатив будет и в 2022 году.

В Москве за отсутствие маски штраф составляет 4 тыс. рублей, повторное нарушение карается штрафом в размере до 6 тыс. рублей.