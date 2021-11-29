Ульяновск, , 08:32 — REGNUM В Ульяновской области с учётом «стабилизации ситуации» с коронавирусом с 1 декабря смягчают режим ограничений. Изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Кольцо Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

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С наступлением зимы разрешается проведение церемоний государственной регистрации браков в присутствии гостей, имеющих QR-код или сертификат о прохождении вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Ещё одно нововведение будет касаться работы предприятий общественного питания. В кафе и ресторанах разрешается наполнять залы полностью, но при этом сохраняются требования о допуске при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста.

Напомним, что с 1 декабря без QR-кодов можно будет заселиться в гостиницах, а в будни до 15:00 сходить в торгово-развлекательные центры. Кроме того, театры могут посещать подростки (с 14 до 18 лет) без сопровождения родителей, а в кинотеатрах залы можно заполнять до 70%

Как сообщало ИА REGNUM, власти поясняли, что решение об ослаблении ограничительных мер принято с учётом «тенденции к стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции». После выхода из периода нерабочих дней в Ульяновской области снижается количество вновь выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2.

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