Тюмень, , 10:12 — REGNUM В Тюменской области скончались 172 пациента с COVID-19, ранее вакцинированные от коронавируса. Это 0,2% от общего числа привитых в регионе, сообщил в интервью «Эхо Москвы» глава региона Александр Моор.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным областного оперативного штаба, с начала пандемии в Тюменской области скончались 2769 человек с COVID-19.

«Вот у нас есть 721 тысяча полностью привитых. Да, люди заболевают, и привитые заболевают, к сожалению, умирают. Вот из этого количества привитых заболело 2,5% — 21 тысяча», — сообщил тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом же интервью Александр Моор высказал мнение, что систему QR-кодов необходимо сделать гибкой, чтобы не было негатива в обществе. И считает введение подобных мер в общественном транспорте и в школах чрезмерным.

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