Тюмень, , 11:34 — REGNUM В Тюменской области на сегодня выполнение плана по вакцинации взрослого населения достигло отметки 94,7%. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Вакцинация Правительство Новосибирской области

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Восемь муниципалитетов перевыполнили план по вакцинации населения от COVID-19. Ялуторовский район выполнил план по вакцинации взрослого населения на 122,9%, Заводоуковский городской округ — на 119,5%, Нижнетавдинский район — на 115,8%, Тюменский район — на 110,9%, Уватский район — на 107,5%, Ярковский район — на 106,1%, Вагайский район — на 105,6%, Упоровский район — на 100,3%.

Близки к достижению коллективного иммунитета Тюмень, а также Абатский, Исетский, Сладковский и Юргинский районы, выполнившие план вакцинации более чем на 90%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать 80% взрослого населения.