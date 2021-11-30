Томск, , 11:58 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки подтверждено 245 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, коэффициент распространения инфекции составил 0,98.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Таким образом, общее число выявленных в области случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 55 848. Из них к настоящему времени от COVID-19 выздоровели 40 168 человек, в том числе 196 за последние сутки.

Занятость коечного фонда в ковидных стационарах, по состоянию на 30 ноября, достигло 74,3%. Жертвами коронавируса в регионе стали 630 человек.

Читайте также: Томские врачи попросили депутатов поддержать законопроекты о QR-кодах