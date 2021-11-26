Псков, , 14:28 — REGNUM В Псковской области из-за высокой заболеваемости в двух туристических районах региона — Пустошкинском и Пушкиногорском — могут закрыть на неопределённый срок всю сферу общественного питания. Об этом 26 ноября на заседании оперативного штаба сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам губернатора, из-за излишней активности во время нерабочих дней, когда не был обеспечен необходимый контроль над туристическими объектами, сейчас там активно болеют ковидом люди.

«Ни в одном из предприятий общепита, которые проверили наши специалисты, не требуют QR-код и не обеспечивают контроль температуры», — возмутился глава Псковской области.

Михаил Ведерников пригрозил, что в случае, если с сегодняшнего дня не будет обеспечен полный порядок и контроль, то «власти закроют сферу общественного питания в этих двух районах на неопределённый срок без каких-либо компенсаций».

«За уже выявленные нарушения предприятия получат максимальные штрафы», — указал губернатор главам муниципалитетов.