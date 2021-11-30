Владимир, , 17:29 — REGNUM Во Владимирской области 30 ноября подтверждено 311 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 72 тыс. 448 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 55 тыс. 233 пациента, в том числе 192 человека — за последние сутки.

За весь период скончался 2551 человек. За последние сутки подтверждено 24 новых летальных случая.