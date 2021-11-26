Москва, , 11:47 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 3929 случаев заражения коронавирусом, сообщает 26 ноября столичный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Показатели суточного прироста растут. Днём ранее в городе выявили 3349 новых случаев, два дня назад — 2533. Всего с начала пандемии исследования подтвердили 1 933 979 случаев заражения SARS-CoV-2 среди жителей столицы.

За сутки в московские стационары доставили 916 ковид-пациентов, умерли 94 заболевших. На ИВЛ находятся 624 человек.