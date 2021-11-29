Вологда, 29 ноября 2021, 17:21 — REGNUM В Вологодской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 417 иысяч человек, это 69,5% взрослого населения. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил замгубернатора Антон Кольцов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Вологде противники ковид-вакцинации устроили потасовку в здании областного заксобрания. В результате инцидента пострадал сотрудник Росгвардии.
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