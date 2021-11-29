Воронеж, , 11:43 — REGNUM В Воронежской области уровень вакцинации от коронавируса с учётом жителей, привившихся первым компонентом, достиг 76%, сообщается в телеграм-канале правительства региона 29 ноября.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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По официальным данным, на утро 29 ноября в Воронежской области прививки от коронавируса получили 1 152 809 жителей. Это составляет 76,02% от взрослого населения области при плане в 80%.

Число жителей региона, получивших двукратную дозу вакцины, на утро 29 ноября составило 1 025 300. За последние сутки привились 3 671 воронежец.

Ревакцинацию против коронавируса прошли уже 143 524 человека.

Всего в Воронежской области на утро 28 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 175 761 человека.