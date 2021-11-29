Тюмень, , 11:55 — REGNUM В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 2862 человека. Об этом 29 ноября сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 2840 — на 22 человека меньше.

Как сообщало, с начала пандемии в Тюменской области подтвердили 80 565 случаев заражения коронавирусом, вылечились 62 663 тюменца.

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