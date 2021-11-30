Курган, , 16:59 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружили 203 новых случаев заражения коронавирусом, из них 96 зарегистрированы в Кургане. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 200 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 30 ноября подтвердили 45 253 случая заражения коронавирусом, вылечились 52 599 курганцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области число заражений коронавирусом превысило 50 тысяч