Нальчик, , 12:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число коек в ковидных госпиталях подлежит сокращению. Ситуация с коронавирусом в регионе в настоящее время не вызывает необходимости в большом количестве госпитализаций. Уже с 1 декабря планируется закрыть для приема пациентов с COVID-19 ковидные госпитали в Терском и Чегемском районах. Об этом заявил в ходе заседания оперативного штаба глава минздрава Рустам Калибатов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С 1 декабря планируется снижение коечного фонда. В Центральные больницы Терского и Чегемского районов прекращена госпитализация с диагнозом COVID-19. После проведения заключительной дезинфекции здесь планируется возобновление оказания медицинской помощи в штатном режиме», — заявил министр.

Всего в настоящее время в Кабардино-Балкарии развернуто 1493 койки для пациентов с коронавирусом, а лечение получают в них 1144 пациента, в том числе 149 человек находятся в реанимациях. Проходят лечение на дому еще 4083 жителя республики, в том числе 1286 детей.