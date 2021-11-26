Чебоксары, 26 ноября 2021, 12:46 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев частично поддержал предложение республиканской прокуратуры об отмене QR-кодов для допуска в здания органов власти при получении услуг. Он считает, что это дискредитирует принятое ранее решение и предложил указать список услуг, при которых жители смогут попасть на приём к чиновникам без цифрового пропуска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»
Данный вопрос был поднят сегодня, 26 ноября, на заседании республиканского оперативного штаба. В ходе обсуждения первый прокурор Чувашии Илья Жилин указал на «различия допуска» граждан из-за введения QR-кодов в административные здания органов власти для получения государственных и муниципальных услуг. Он пояснил, что данный запрет не действует в территориальных органах федеральной власти и «влияет на возможность граждан реализовывать права» в рамках федерального закона о порядке обращения граждан.
В ответ глава Чувашии Олег Николаев предложил «перечислить виды услуг, которые допускаются без QR-кодов пока».
Олег Николаев не согласился. По его словам, административные здания уже обеспечены всем необходимым оборудование. Глава республики считает, что если аннулировать данное решение, то придётся ввести экспресс-тестирование на коронавирус для невакцинированных желающих попасть на приём к чиновникам.
Николаев. Пока не готовы такую меру ввести. 40 минут человек должен ожидать результат.
Жилин. Можно предусмотреть оборудование в виде щитов, дополнительных экранов.
Николаев. На сегодняшний день мы всё больше и больше переходим на дистанционную форму, на иные формы. И поэтому есть такие услуги, которые требуют обязательного личного присутствия. Как получение свидетельства о смерти, например. Я и предлагаю, чтобы именно такие услуги перечислить. А если совсем уберём [пункт указа], то получается, что ранее принятое решение слегка дискредитируем.
Жилин. Согласен, что есть определённая сложность в этом вопросе.
Николаев. Давайте над такой формулировкой поработаем. Либо мы перечень услуг пока перечислим, а попозже, может быть, перейдём на такую формулировку. […] Те услуги, которые требуют обязательного личного присутствия, [включим в указ]. Иначе из-за неопределённости можем нарваться на возможность конфликтной ситуации. Поэтому, может быть, на этом этапе перечислим конкретные виды услуг? Допустим, получение справки о смерти.
Жилин. Олег Алексеевич, с минэкономразвития проработаем вопрос.
В результате было принято решение, что данный вопрос будет проработан дополнительно. К обсуждению подключатся и другие ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября в Чувашии без QR-кода или перенесённом заболевании, либо ПЦР-теста жители республики не могут попасть в здания органов власти, театры, бассейны, фитнес-центры, кинотеатры, непродовольственные магазины и торговые центры. После обращения жителей через неделю QR-коды отменили для посещения органов ЗАГС, отделов соцзащиты и органов службы занятости.
Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Чувашии указала на нарушение прав граждан при действии QR-кодов