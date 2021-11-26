Чебоксары, , 12:46 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев частично поддержал предложение республиканской прокуратуры об отмене QR-кодов для допуска в здания органов власти при получении услуг. Он считает, что это дискредитирует принятое ранее решение и предложил указать список услуг, при которых жители смогут попасть на приём к чиновникам без цифрового пропуска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

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Данный вопрос был поднят сегодня, 26 ноября, на заседании республиканского оперативного штаба. В ходе обсуждения первый прокурор Чувашии Илья Жилин указал на «различия допуска» граждан из-за введения QR-кодов в административные здания органов власти для получения государственных и муниципальных услуг. Он пояснил, что данный запрет не действует в территориальных органах федеральной власти и «влияет на возможность граждан реализовывать права» в рамках федерального закона о порядке обращения граждан.

В ответ глава Чувашии Олег Николаев предложил «перечислить виды услуг, которые допускаются без QR-кодов пока».

«Предложение хорошее. Наверное, можно пойти по этому пути. Но всё-таки граждане обладают правом обратиться в орган власти, получить государственные услуги. Может быть, предусмотреть меры, связанные с дополнительным оборудованием?» — дал встречное предложение замглавы прокуратуры Чувашии.

Олег Николаев не согласился. По его словам, административные здания уже обеспечены всем необходимым оборудование. Глава республики считает, что если аннулировать данное решение, то придётся ввести экспресс-тестирование на коронавирус для невакцинированных желающих попасть на приём к чиновникам.

Николаев. Пока не готовы такую меру ввести. 40 минут человек должен ожидать результат.

Жилин. Можно предусмотреть оборудование в виде щитов, дополнительных экранов.

Николаев. На сегодняшний день мы всё больше и больше переходим на дистанционную форму, на иные формы. И поэтому есть такие услуги, которые требуют обязательного личного присутствия. Как получение свидетельства о смерти, например. Я и предлагаю, чтобы именно такие услуги перечислить. А если совсем уберём [пункт указа], то получается, что ранее принятое решение слегка дискредитируем.

Жилин. Согласен, что есть определённая сложность в этом вопросе.

Николаев. Давайте над такой формулировкой поработаем. Либо мы перечень услуг пока перечислим, а попозже, может быть, перейдём на такую формулировку. […] Те услуги, которые требуют обязательного личного присутствия, [включим в указ]. Иначе из-за неопределённости можем нарваться на возможность конфликтной ситуации. Поэтому, может быть, на этом этапе перечислим конкретные виды услуг? Допустим, получение справки о смерти.

Жилин. Олег Алексеевич, с минэкономразвития проработаем вопрос.

В результате было принято решение, что данный вопрос будет проработан дополнительно. К обсуждению подключатся и другие ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября в Чувашии без QR-кода или перенесённом заболевании, либо ПЦР-теста жители республики не могут попасть в здания органов власти, театры, бассейны, фитнес-центры, кинотеатры, непродовольственные магазины и торговые центры. После обращения жителей через неделю QR-коды отменили для посещения органов ЗАГС, отделов соцзащиты и органов службы занятости.

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