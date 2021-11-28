Кемерово, , 09:08 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 28 ноября, за прошедшие сутки выявлено 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 376 случаев.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Новокузнецк — 63, Кемерово — 62, Междуреченск — 34, Прокопьевск — 29, Белово — 22, Осинники — 22, Анжеро-Судженск — 15, Калтан — 14, Юрга — 14, Мыски — 13, Новокузнецкий МР — 12, Ленинск-Кузнецкий — 11, Киселевск — десять, Березовский — семь, Промышленновский МО — семь, Гурьевский МО — шесть, Топкинский МО — шесть, Полысаево — пять, Тайга — пять, Яшкинский МО — пять, Яйский МО — три, Краснобродский — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Юргинский МО — два, Беловский МО — один, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один, Мариинский МО — один, Прокопьевский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 249 пациентов выздоровели, четверо скончались.