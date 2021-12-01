Ростов-на-Дону, , 08:32 — REGNUM В Ростовской области пока не выявлено ни одного случаязаражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этомна заседании регионального оперштаба заявил главный государственный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.

Аэропорт «Платов» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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«Новый штамм «Омикрон» в Ростовской области не выявлялся. С 27 ноября нами проведено усиление санитарно-карантинного контроля в аэропорту «Платов» в отношении лиц, прибывающих трансферными рейсами из ЮАР, Ботсваны, Гонконга, Лесото, Эсватини, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Танзании и Китая. Организовано взаимодействие с пограничной службой и авиакомпаниями», — сказал руководитель донского управления Роспотребнадзора.

За три последних дня пассажиры из этих стран не пребывали.

ИА REGNUM сообщало, что о выявлении на юге Африки нового штамма коронавируса B.1.1.529 стало известно в третьей декаде ноября. В S-белке вируса, установили учёные, произошли 32 мутации. Штамм назвали «Омикрон».