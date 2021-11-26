Москва, , 11:33 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1235 человек. Об этом 26 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Согласно опубликованной статистике, смертность от ковида постепенно снижается, однако динамика небольшая. В частности, днём ранее зафиксировано 1238 летальных исхода, два дня назад было 1240 смертей, три дня назад — 1243. Последний раз суточная смертность ниже уровня 1,2 тыс. человек фиксировалась 8 ноября.

За сутки в Москве от COVID-19 умерли 94 человека, в Санкт-Петербурге — 64, в Подмосковье — 51. Всего в России за время распространения вируса умерли от ковида 270 292 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом в России за сутки увеличилось на 34 690 случаев.