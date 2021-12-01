Ульяновск, , 12:36 — REGNUM В Ульяновской области число жертв пандемии растёт каждые сутки. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 1 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области умерли 3399 ковидных больных, в том числе за последние сутки — 15 пациентов.

Отметим, что в ноябре не было ни одного дня без летальных исходов среди больных ковидом пациентов. За последние две недели, с 17 по 30 ноября, больше всего смертей зарегистрировано 23 ноября: за сутки скончались 18 человек.

Напомним, что в 2021 году на реализацию мероприятий по государственной программе «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» выделено дополнительно 411,7 млн рублей и в результате объём финансового обеспечения превысил 15,172 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки число жителей Ульяновской области, которые находятся под наблюдением, снизилось с 20 663 до 20 536 человек.

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