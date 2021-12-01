Москва, , 15:20 — REGNUM Во Вьетнаме будет создано производство полного цикла российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Соответствующее соглашение 1 декабря подписали Российский фонд прямых инвестиций, российская фармацевтическая компания «Биннофарм групп» и вьетнамская T&T Pharma. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе фонда.

Вакцина «Спутник V»

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«Подписание состоялось в рамках визита президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука в Россию», — отметили в РФПИ.

Подписание совместных документов проходит в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко и заместителя премьер-министра Вьетнама Ле Ван Тханя.

Кроме того, подписано и соглашение о сотрудничестве по локализации розлива и упаковки вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт» в республике. Подписи под документами поставили представители РПФИ, компании «Вабиотек» и вьетнамской компании «СОВИКО».

В настоящее время РФПИ активно сотрудничает с регулирующими органами Вьетнама для регистрации «Спутника Лайт», добавили в фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что техническая реализация проекта по локализации производства на территории Вьетнама российской вакцины «Спутник V» начнётся в первом квартале 2022 года.

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Объём инвестиций в проект предварительно оценивается в $60−70 млн. Совместное предприятие предполагается разместить на территории российско-вьетнамского индустриального парка в провинции Куангнинь.