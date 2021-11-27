Томск, , 09:29 — REGNUM В Томскую область поступило еще 55 200 доз вакцин против коронавируса, в том числе 31 200 доз препарата «Спутник Лайт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Вакцина «Спутник Лайт» Med.ulgov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Вакцины распределят по медицинским учреждениям области, а также в мобильные пункты вакцинации.

Таким образом, всего с начала прививочной кампании регион получил более 600 тыс. доз вакцины, в том числе «Спутник V» — 454 тыс., «Спутник Лайт» — 117,7 тыс., «ЭпиВакКорона» — 22,4 тыс., «КовиВак» — 6 тыс. доз.

По состоянию на 26 ноября, от коронавируса привились 458,7 тыс. жителей Томской области, в том числе 135,6 тыс. пожилых граждан старше 60 лет.