Архангельск, 25 ноября 2021, 13:03 — REGNUM Глава министерства здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский сообщил о низком уровне повторной заболеваемости ковидом.
В то же время, по словам чиновника, для тех, кто был первично вакцинирован, по-прежнему остается рекомендация о прохождении повторной вакцинации по истечении шести месяцев. Это связано с тем, что после шести месяцев иммунный ответ угасает, повторная своевременная вакцинация позволяет поддерживать уровень антител на должном уровне.
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Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой о продлении действия сертификата по всей России выступила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.