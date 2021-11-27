Новосибирск, , 14:30 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4247 пациентов, в том числе 60 детей. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В отделениях реанимации находятся 362 человека. На ИВЛ — 54 пациента», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области проведены 2 987 270 тестов на коронавирус.