Красногорск, , 12:57 — REGNUM За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2009 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 26 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 513 994 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 581 202.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 26 ноября число жертв COVID-19 увеличилось на 51 человека.

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