Воронеж, , 09:27 — REGNUM В Воронежской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, об этом 24 ноября на заседании регионального оперативного штаба заявил губернатор Александр Гусев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Те тенденции, которые последние три недели наблюдались, продолжаются — идет снижение как общего количества заболевших, так и тех, кто находится на больничных койках в медучреждениях. Это, конечно, позитивный факт. Но мы остаемся все еще на высоком уровне по количеству заболевших: больше 3,5 тысяч человек на койках и, соответственно, чуть выше 20 тысяч — общее количество болеющих. Хотя произошло практически двукратное снижение», — цитирует Гусева пресс-служба правительства.

По данным, приведенным на заседании оперштаба, за последнюю неделю на 20% снизилась заболеваемость среди детей, на 16% снизилось число умерших на ковидных койках.

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На 24 ноября в Воронежской области насчитывалось 22 963 ковид-пациента, в больницах остаются около 3,5 тыс. человек, за сутки были госпитализированы 267 пациентов.