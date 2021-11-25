Воронеж, 25 ноября 2021, 09:27 — REGNUM В Воронежской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, об этом 24 ноября на заседании регионального оперативного штаба заявил губернатор Александр Гусев.
По данным, приведенным на заседании оперштаба, за последнюю неделю на 20% снизилась заболеваемость среди детей, на 16% снизилось число умерших на ковидных койках.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»
На 24 ноября в Воронежской области насчитывалось 22 963 ковид-пациента, в больницах остаются около 3,5 тыс. человек, за сутки были госпитализированы 267 пациентов.