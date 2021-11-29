Владимир, , 13:13 — REGNUM Во Владимирской области 29 ноября подтверждено 313 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 72 тыс. 137 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 55 тыс. 41 пациент, в том числе 176 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2527 человек. За последние сутки подтверждено 26 новых летальных случаев.