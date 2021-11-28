Москва, , 04:15 — REGNUM В московской городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова попытались устроить визит противников вакцинации от COVID-19 в «красную зону», но диалога с ними не получилось, и визит пришлось прервать. Об этом 27 ноября заявил главврач больницы Валерий Вечорко в эфире программы «Соловьев Live» в YouTube.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

По словам Вечорко, изначально в больницу прибыла большая группа людей, однако соблюдать установленные правила — надеть защитные костюмы и маску — согласились только двое. Для них провели специальный инструктаж и вместе отправились в «красную зону».

«Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции, и мы показали, как наши хирурги работают… Они (антипрививочники — ред.) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином…», — сказал Вечорко.

Главврач объяснил, что визит пришлось прервать после того, как посетители перешли на откровенное хамство, разговаривая с одним из пациентов.

«У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком…», — возмутился Вечорко.

Он сделал вывод о том, что посетившие его больницу пришли не за правдой, а за славой, и устроить провокацию.

Ранее известные российские главврачи обратились с открытым письмом к 12 политическим и общественным деятелям, которых считают критиками вакцинации от COVID-19, и пригласили их посетить «красные зоны» больниц, реанимации и морги. Адресаты отказались от предложения, объяснив это в основном тем, что выступают против принудительной вакцинации и сегрегации в обществе, а не вакцинации вообще.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские морги откроют для желающих убедиться в опасности COVID-19