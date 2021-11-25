Уфа, , 15:21 — REGNUM 97 депутатов из 110 вакцинированы от COVID-19 в Башкирии. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что при этом 11 депутатов перенесли коронавирус менее шести месяцев назад, у четверых депутатов имеется медотвод от прививки, и лишь один депутат не хочет прививаться, при этом у него нет противопоказаний.

Отмечается, что 25 ноября парламент республики поддержал проект федерального закона о введении проверки QR-кодов в общественных местах.

По словам председателя госсобрания региона Константина Толкачева, в ходе обсуждения развернулась продолжительная и обстоятельная дискуссия.

«Свою позицию обозначили как сторонники введения QR-кодов, так и противники. Наиболее убедительно необходимость этой меры аргументировали депутаты, представляющие медицинское сообщество республики — медицинский университет и крупные лечебные учреждения. Сегодня мы наблюдаем в России недопустимо высокую для цивилизованного общества смертность от коронавируса, и временное ограничение доступа потенциальных распространителей вируса в места массового скопления людей — вынужденная и необходимая мера. Мы должны защитить население и снизить уровень смертности от ковида. Введение QR-кодов позволит увеличить темпы вакцинации. По большому счету есть два пути противодействия эпидемии — карантин и прививка. При этом вакцинация — этот тот формат, который обеспечивает гораздо больший объем прав и свобод, нежели карантин. Фактически вакцинация может вернуть нашу жизнь в привычное русло», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

В результате большинство депутатов поддержали законопроект.

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