Салехард, , 12:13 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом, из них шесть — среди вахтовых работников. Об этом 29 ноября сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 133 случая.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 560 человек. С начала пандемии в ЯНАО подтвердили 58 317 случаев заражения коронавирусом, вылечились 52 599 человек.

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