Москва, , 22:32 — REGNUM Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на клинические исследования вакцины от COVID-19 среди детей от шести лет. Об этом 29 ноября сообщил журналистам директор центра Александр Гинцбург.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы сегодня утром уже подали документы на детишек на возраст от 6 до 11 лет», — сказал он.

Гинцбург также высказал мнение, что детская вакцина от COVID-19 должна быть внесена в национальный календарь прививок.

«Это обязательно. Но в то же самое время многое, если не всё, зависит от родителей», — отметил он.

Напомним, Минздрав России на минувшей неделе зарегистрировал вакцину коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет.