Казань, , 20:29 — REGNUM Митинг против принудительной вакцинации, который проходил 25 ноября вечером на Площади 1 мая в Казани, завершился, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Участники митинга вышли с лозунгами «Нет фашизму!», «Долой QR-коды!», пели песню «Священная война».

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Полиция задержала нескольких участников митинга: мероприятие было несанкционированным. Кроме правоохранителей никто из представителей власти не вышел к активистам.

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