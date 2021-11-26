Кызыл, , 08:31 — REGNUM В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 15 623. За минувшие сутки выявлено 59 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 59 заболевших мужчин — 27, женщин — 32. По возрасту: детей до 17 лет — 22, от 18 до 49 лет — 24, от 50 до 64 лет — 10, старше 65 лет — 3», — отметили в ведомстве.

По данным на 26 ноября, в ковидных стационарах республики лечатся 383 пациента, в том числе 345 детей и десять беременных женщин. 24 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда достигла почти 73%.

На амбулаторном лечении находятся 178 человек, в том числе 64 ребёнка и девять пожилых граждан.