Кызыл, , 09:07 — REGNUM В Туве суточный прирост случаев заражения коронавирусом впервые за долгое время опустился ниже 60. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за прошедшие сутки выявили 57 новых носителей.

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«Из 57 заболевших мужчин — 28, женщин — 29. По возрасту: детей до 17 лет — 7, от 18 до 49 лет — 36, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 6», — отметили в минздраве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала 2021 года достигло 15 564.

В настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся 363 пациента, в том числе 37 детей и 11 беременных женщин. Состояние 71 больного оценивается как тяжёлое. Занятость коечного фонда составила 38,5%. На амбулаторном лечении остаются ещё 184 человека.