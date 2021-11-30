Йошкар-Ола, , 15:27 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Больничная палата оснащенная аппаратами ИВЛ Samregion.ru

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Накануне в регионе было зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 768 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 ноября в регионе выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 123 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 26 296 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3969 человек.

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