Йошкар-Ола, 30 ноября 2021, 15:27 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Больничная палата оснащенная аппаратами ИВЛ
Больничная палата оснащенная аппаратами ИВЛ
Samregion.ru

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Накануне в регионе было зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 768 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 ноября в регионе выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 123 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 26 296 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3969 человек.

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