Астрахань, , 13:10 — REGNUM В Астраханской области 29 ноября подтверждено 257 новых случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Всего в регионе было зарегистрировано 73 тыс. 999 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1164 человека.

За весь период 2185 человек скончались. Шесть новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,97.