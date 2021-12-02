Казань, , 13:48 — REGNUM В Татарии пассажиров, прилетевших их стран с риском завоза нового штамма коронавируса, в обязательном порядке тестируют на COVID-19. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

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«В республике Татарстан с учетом того, что все страны очень озабочены распространением, возникновением, завозом такого геноварианта, как «омикрон», на свою территорию, усилен санитарно-карантинный контроль в международных аэропортах «Казань» и «Бегишево», — цитирует «Татар-информ» главного санитарного врача республики.

Все российские ПЦР-тест системы способны обнаружить новый геновариант штамма. Пассажиров, несмотря на вакцинацию от COVID-19, вернувшихся из стран ЮАР и сопредельных государств, Гонконга, Израиля, Великобритании и ряда других стран, обязательно обследуют, подчеркнула руководитель ведомства.

С помощью пограничной службы, коллег из Московской области и Москвы, где находятся большие аэропорты, таких жителей выявляют и обязательно обследуют, добавила Патяшина. Кроме этого, в документы приезжающих из стран ЮАР внесут изменения, люди будут подлежать двухнедельной изоляции независимо от обнаружения COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, начавшаяся в ЮАР четвертая волна пандемии, вызванная штаммом «Омикрон», представляет особую опасность для невакцинированных людей в возрасте от 50 лет.

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