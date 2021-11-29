Пермь, , 12:20 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 692 заражения коронавирусом, что на один меньше, чем днём ранее. Об этом 29 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С конца марта 2020 года на территории региона зафиксировано 140 077 случаев заражения. Оправились от коронавирусной инфекции 119 303 пермяка.

На сегодняшний день в COVID-отделениях региона пребывают 2889 пациентов. Из них 324 человека находятся в тяжелом состоянии, в том числе 140 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

По причине COVID-19 в Прикамье скончались 6826 человек. За последние сутки зарегистрировано 26 летальных исходов.