Пермь, , 13:51 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 693 заражения коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя. Об этом сообщает 25 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 137 307 случаев заражения. Выздоровели 116 557 пермяков. На сегодняшний день в больницах находится 3129 пациентов с COVID-19. Состояние 373 человек оценивается как тяжелое.

Жертвами болезни стали 6722 человека. За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 30 пермяков.